1 Ocak 2018 hangi gün? Yeni yılın ilk günü tatil mi? 2018 Yılbaşı tatili ne zaman?
Yılbaşı tatilini merak edenler arasında en çok öğrenciler var. Yeni yılın ilk günü, 1 Ocak 2018 resmi tatil olacak. Tatil planı yapan çalışanlar ve vatandaşlar yılbaşı tatilinin kaç gün olacağını ve 1 Ocak 2018’in hangi gün olduğunu merak ediyor? İşte 1 Ocak 2018 yılbaşı tatili günü…
2018 Yılbaşı tatili ne zaman?
Geçtiğimiz senelerde hafta sonuna denk gelen yılbaşı, resmi tatil ilan edilmemişti. Bu yıl yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2018 pazartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı tatilinin pazartesine denk gelmesi sebebiyle hafta sonu plan yapanlar toplamda 3 gün tatil yapmış olacak.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2017-2018 eğitim öğretim dönemi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre 18 Eylül Pazartesi günü başladı. Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.
İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.
2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017’de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.
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