1. Uluslararası Avanos-Kapadokya Dünya Halk Dansları Festivali başladı
NEVŞEHİR (AA) – "1. Uluslararası Avanos-Kapadokya Dünya Halk Dansları Festivali" Nevşehir'in Avanos ilçesinde başladı.
Avanos Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Avanos-Kapadokya Dünya Halk Dansları Festivali", Avanos Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.
Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, festivalin açılışında, Avanos'ta kültür sanat alanında çeşitli etkinliklerin yapıldığını belirterek kendilerine düşenin daha fazlasını yapmak için çaba sarf etmek olduğunu söyledi.
Festival ve organizasyonların bölgeye ve ilçeye kattığı değere vurgu yapan İbaş, "Bunları biz artırmak istiyoruz ve her sene yaz aylarını dolu dolu geçirmek istiyoruz. Uzun zamandır yapmadığımız turizm ve el sanatları festivalimiz var. Yaklaşık 15 yıldır bu festivali düzenlemiyoruz. Özellikle üniversitemizin desteğiyle onların yaptığı el sanatları sempozyumu ile festivali birleştireceğiz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından festivalde Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Meksika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'den katılım sağlayan halk oyunu grupları ülkelerine özgü danslarla renkli görüntüler oluşturdu.
Festival 31 Temmuz'da sona erecek.
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1. Uluslararası Avanos-Kapadokya Dünya Halk Dansları Festivali başladı
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