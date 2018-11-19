10 bin kişilik yurtta öğrenci alımına başlandı
SİVAS (AA) – Türkiye'nin tek seferde yapılan ve en büyük yurt projesi olduğu belirtilen 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'na öğrenci alımı başladı.
Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yapımı kısa süre önce tamamlanan, iç ve çevre düzenlemesi yapılan 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nun ilk 5 bin kişilik bölümüne öğrenci kabul edilmeye başlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Valisi Salih Ayhan, 5 yıldızlı otel konforundaki yurtlara öğrenci alımına 19 Kasım'da başlanacağını müjdelediklerini anımsatarak "Belirtmiş olduğumuz tarihte öğrencileri misafir etmeye başladığımız için çok mutluyuz. Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerimizin bir süredir merakla beklediği güne bugün hep birlikte şahit olduk." ifadelerini kullandı.
Yurdun Sivas'a hayırlı olmasını dileyen Ayhan, "Hem öğrencilerimiz rahat, güvenli bir ortamda barınma sorununu giderecek hem de çocuklarımızın ailelerinin gözü arkada kalmayacak. Öğrencilerimiz bizlere emanet. Yurdumuzun diğer 5 bin kişilik bölümü de çok kısa süre içerisinde hizmete girecek. Sivas Kredi Yurtlar Kurumunun yoğun çalışması ile yedekte bulunan herkes bu yurtlarda kalabilecek ve barınma sorunları giderilecek. Bu projede bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.
Sivas İl Özel İdaresi tarafından Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesine yapılan ve 8 bloktan oluşan yurt, kente okumaya gelen öğrencilerin barınma ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak. 310 bin metrekare alana yapılan, 4 sosyal tesis, 1 yaşam merkezi, 2 açık fitness alanı, 4'ü açık 6 basketbol sahası, 2 kapalı tenis kortunu bünyesinde barındıran proje yaklaşık 1 yıl içerisinde tamamlandı.
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10 bin kişilik yurtta öğrenci alımına başlandı
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