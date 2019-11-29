10. Boğaziçi Zirvesi
İSTANBUL (AA) – Migros Ticaret AŞ İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu, "Tarım bizim geleceğimiz. Bu sebeple hem ülkemize hem de dünyamıza karşı sorumluluklarımız var." ifadelerini kullandı.
Migros açıklamasına göre, Rodoslu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Uluslararası İş birliği Platformu tarafından bu yıl “Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" temasıyla 10. kez gerçekleştirilen Boğaziçi Zirvesi'nde düzenlenen “Akıllı Tarım ve Gıda” başlığıyla düzenlenen konferansta konuştu.
Rodoslu, "Tarım bizim geleceğimiz. Bu sebeple hem ülkemize hem de dünyamıza karşı sorumluluklarımız var. Migros olarak Türkiye’de ilk kez İyi Tarım Uygulamaları (İTU) ile üretilen ürünleri tüketicilere sunan perakendeci olduk. Ciromuzun yüzde 77’si tarıma dayalı olarak gerçekleşiyor. 9 yılda 800 bin ton İTU ve organik sertifikalı meyve ve sebzeyi müşterilerimize ulaştırdık. Tavuk ve hindi ürünlerimizin yüzde 100’ü İTU sertifikalı. 3 yılda 1 milyon 300 bin litre İTU’lu çiğ süt satışı gerçekleştirdik. İTU sayesinde tarımda kullanılan kimyasal oranı yüzde 40 azaldı." ifadelerini kullandı.
Türkiye’de tarım alanında önemli bir yere sahip olan kooperatiflere, üreticilere alımlarda öncelik sağladıklarını bildiren Rodoslu, "Türkiye’nin her bölgesinde meyve sebze alım bölgemiz var, 400 bin ton meyve sebze alımı yapıyoruz. 2250 kişilik dev bir manav kadromuz var. Sadece sebze ve meyve değil, et konusunda da dünyanın en gelişmiş tesislerinden biri olan MİGET’e sahibiz. 2 bin 700 kasabımızla 70 bin ton kapasiteyle hizmet veriyoruz. Yılda 30 bin ton beyaz et, 27 bin ton da peynir alımımız var." değerlendirmesinde bulundu.
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