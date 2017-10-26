10 dakika içinde 62 kalem böreği sardı
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Gölpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği tarafından organize edilen yarışmada 12 hanımefendi aralarında büyük atışma yaşandı. Sarma yarışmasında 10 dakika içinde 64 sigara böreği saran Güher Karakiprik birinci oldu ve 1 gram altınla ödüllendirildi.
Yapılan yarışma hakkında İHA muhabirine yorumlama yapan Gölpazarı Anadolu İmam Konuşmacı Lisesi Müdürü Murat Arıcan, okullarının tanıtılması nedeniyle böyle bir yarışmayı düzenleme kararı aldıklarını belirtti. Arıcan, “Mektep Aile Birliğimiz ile birlikte halkımızın okulumuzu tanınması amacıyla Gölpazarı Belediyesi aracıyla yarışmayı anons ettirdik. Yarışmaya 12 ev kadını tatbik yaptı. Herkese masa ve malzemeleri verildi. Verilen 10 dakikalık sürede en fazla böreği Güver Karakiprik hanımefendi sardı. Süresi içinde 64 kalem böreği sararak birinci olan Güver Karakiprik’a 1 gram altın armağan ettik. Öteki arkadaşlara da teşekkür ettik yarışmaya katılımlarından nedeniyle. Okulumuzun tanıtımı amacıyla bu cins yarışmalar düzenlenmeye devam edilecektir. bununla birlikte Gölpazarı’nın da güzel bir tanıtımı oldu” dedi.
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