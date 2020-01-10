10 Ocak Gazeteciler Günü
KONYA (AA) – 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısı ile Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ilçede görev yapan gazetecilerle buluştu.
Seydişehir Adile Baysal Kültür Merkezi'nde gazeteciler onuruna verilen yemekte konuşan İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan gazetecilerin gününü kutlayarak, "Medya etkin bir güç. İlçemizde objektif kriterle hareket eden çok gazetecimiz var. İlçemiz adına sevindirici bir durum. Demokrasimizin de teminatı basın mensuplarının gününü kutluyorum." dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, "Gazetecilik zor bir meslek. Zor olmasının yanında kutsal bir meslek. Gazetecilerin yerli ve milli olmaları önemli. Gazetecilere toplumun her kesimine eğilmeleri, siyasetten, eğitime, hukuktan toplumsal olaylar hakkında bilgi sahibi olmak sorumluluğu vardır. Gazetecilik zorluklarla dolu. Bu zorlukla çalışan gazetecilerimize kolaylıklar dilerim." dedi.
Programa Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca ,İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, AK Parti ve MHP İlçe başkanları ile gazeteciler katıldı.
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