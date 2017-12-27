10 yaşındaki engelli Doğukan, eczaneye borçları yüzünden ilaçsız kaldı

Karşıyaka ilçesinde yaşayan Yıldırım ve Zeynep Akçeşme çifti, 10 yaşındaki çocukları Doğukan Akçeşme için yıllarca mücadele etti. Doğar doğmaz böbrek yetmezliğinden tedavi gören, akciğerinin yarısı alınan, yüzde 99 engelli oğulları Doğukan Akçeşme, bugüne kadar 87 kere ameliyat oldu. Oğlu için her türlü fedakarlığı göze alan anne Zeynep Akçeşme, doktorların hamile kalmaması gerektiği uyarısına rağmen, sırf engelli oğlunun iyileşmesi için iki çocuk daha dünyaya getirdi. Oğlunun devletin verdiği 960 TL maaşı ve kaymakamlıktan üç aydan üç aya aldıkları 250 TL ve kaynak ustası eşinin az çok geliriyle geçinmeye çalışan aile, 3 aydır çıkmaza girdi. Eşi Yıldırım Akçeşme’nin ayağının kırılması ile maddi sıkıntı yaşamaya başlayan aile, ne ev kirasını ödeyebiliyor ne de engelli oğullarının ilaçlarını alabiliyor. Ev sahibinin sokağa atma tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını belirten aile, yetkililerden oğullarının tedavi masraflarının karşılanmasını, ilaçlarının tedarik edilmesini ve iş istediklerini söyledi.

“Ne ilaç alabiliyoruz ne de iş bulabiliyoruz”

Oğlu Doğukan’ı 8 aylıkken diyaliz masraflarını karşılayamadığı için yuvaya verdiğini eşinin işlerini toparlamasıyla bir sene sonra yuvadan aldıklarını belirten Zeynep Akçeşme, “3 ay öncesine kadar eşim her şeyimi karşılıyordu. Ama 3 ay içinde evimize hırsız girmesi, eşimin ayağının kırılması her şeyimizi mahvetti. Tamamen çıkmaza girdik, kiramızı ödeyemedik. Eczaneden oğlumun ilaçlarını alıyordum, onları da ödeyemedim. Artık ne ilaç alabiliyoruz eczaneden ne kiramızı ödeyebiliyoruz ne de iş bulup çalışabiliyoruz. 3 tane çocuğum var kimse kabul etmiyor, çocuklarını ‘bırak gel’ diyorlar. Ben sadece devletten yardım istiyorum ya eşime iş bulsunlar ya da bize kalacak yer bulsunlar” dedi.

Üç aydır ev sahibine kirayı ve eczaneye borçlarını ödeyemeyen anne Zeynep Akçeşme, yetkili mercilere başvursa da sonuç alamadığını öne sürdü.

“Eczane ‘Borcunuzu kapatmadan veremeyiz’ diyor”

Oğlu Doğukan’ın raporlu ilaçlarının yanı sıra devletin karşılamadığı psikiyatri ilaçların olduğunu belirten çaresiz anne, bu ilaçları alamadığını söyledi. Anne Akçeşme, “Oğlumun ilaçlarını alamıyorum şu an raporlu bir sürü ilaçları var onları kullanamıyor. Çünkü artık eczane ‘Veremeyiz, borcunuzu kapatın’ diyor. Psikiyatri ilaçları var onları içmediği zaman saldırgan bir çocuk oluyor. Kendine, kardeşlerine zarar veriyor. Onları da biz alamamaya başladık. Çocuğuma yazılan ilaçlar hep yetişkin insanlara yazılan ilaçlar olduğu için devlet bunu karşılamıyormuş. Bizim kendi cebimizden ödememiz gerekiyormuş. Bizim de artık o durumumuz olmadığı için ben alamıyorum. Şu an ilaçlarını kullanamadan geçinmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Risk olmasına rağmen oğlu için 2 doğum daha yaptı

Yüzde 99 engelli oğlunun tedavisi için doktorların hamile kalmaması gerektiğini söylemesine rağmen risk alarak oğlu için diğer çocuklarını dünyaya getiren anne Zeynep Akçeşme, “Çocuğumdan sonra 2 sene hamile kalmamam gerekiyordu. Ama ilik nakline ihtiyacı olduğu için ben doktorları dinlemedim. Hemen arkasından dikişlerim iyileşmeden tekrar doğum yaptım. Onları doğurmak zorundaydım. Engelli oğlum kardeşinin iliği uyduktan sonra sokağa çıkıp koşuşturmaya başladı. Başka türlü sokağa çıkamıyordu, sokağa çıktığı zaman enfeksiyon kapıp yoğun bakımda yatıyordu. Hem de öyle bir yatıyordu ki benim çocuğum yoğun bakımda öldü, tekrar dirildi. O dereceye kadar geldi” ifadelerini kullandı.

“Bu maddi sıkıntı içinde mecbur kalmasam çocuk doğurmazdım”

Maddi sıkıntılar içindeyken çocuklarını isteyerek dünyaya getirmediğine dikkat çeken anne, “Ben maddi sıkıntılar içinde zaten çocuk doğurmak istemiyordum. Ama engelli oğluma öz kardeşinden alınacak ilik ve böbrek gerektiği için 2 tane daha çocuk doğurdum. Yoksa bu maddi sıkıntılar içinde çocuk bakılmaz. Çocuk büyütemezsiniz ama ben büyütmeye, mücadele etmeye çalışıyorum. Çünkü benim engelli çocuğuma gerekli olan ne varsa, elimden geleni yapmaya çalışıyorum devletimden de birazcık yardım istiyorum” dedi.

Yetkililerden yardım istedi

Annesi tarafında 40 günlükken sokağa atıldığını kendi çocuklarının annesiz kalmaması için mücadele ettiğini gözyaşları içinde dile getiren Zeynep Akçeşme, şunları söyledi: “Gerçekten çok zor tutuyorum kendimi. Ben çocuğuma alacak mama bulamıyorum, engelli çocuğumu hastaneye götürecek bir imkanım yok. Komşularım sağ olsun iki ekmeğimi getiriyor. Bir başka komşum mama getirdi. ‘Niye iki tane arka arkaya çocuk yaptın, bir çocuk yüzünden iki çocuğun hayatını mahvettin’ diyorlar ama ben çocuğumun hayatını kurtarmak istedim. Ben de başka anneler gibi onu sokağa atıp, gidip başka yerlerde hayat kurabilirdim. Ben sokakta kaldım, çocuklarım sokakta kalmasın. Benim çocuklarım annesiz büyümesin. Doğuruyorlar çocuklarını atıyorlar çöp kovasına, atıyorlar sokaklara. Ben bunu istemiyorum. Ben sadece çocuklarımın yaşayacağım bir alan istiyorum. Engelli oğlumun tedavilerini karşılasınlar. Ben istiyorum ki yardımcı olsunlar.”

“Annem ilaçlarımı alamadığından karnım ağrıyor, uyuyamıyorum”

İlaçlarını içemediği için ağrılarının arttığını ve uyuyamadığını belirten Doğukan Akçeşme ise “Akşamdan beri, dün akşam bir de bu akşam hiç uyuyamıyorum. Karnım da ağrıyor, sık sık tuvalete gidiyorum. Annem ilaçlarımı alamadığı için benim karnım ağrıyor, bu sefer kalkıp tuvalete gidiyorum. O zaman da annem, babam, kardeşlerim rahatsız oluyorlar. Devletimden ilaçlarımı alması için yardım istiyorum” diye konuştu.

Mihrap Düzöz – Sinan Yeniçeri