10 yıllık diz ağrılarından takılan protezle kurtuldu

Ameliyatı gerçekleştiren Konya Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca, yaptıkları incelemelerde Nafiye İnci’nin dizlerinde deformitenin başladığını belirterek, “55 yaşındaki kadın hastamız bize uzun zamandır dizlerinde olan ağrı şikayetiyle başvurdu. Yaklaşık 10 yıldır diz ağrılarının olduğunu, bununla ilgili birkaç kere doktora gittiğini, fizik tedavi gördüğünü belirtti. Ancak gece uykudan uyandıran ağrılarının olması, uzun süre uzun mesafe yol yürüyememesi nedeniyle büyük ağrılarının olduğunu, çok acı çektiğini ifade etti. Yaptığımız muayenede hastanın her iki dizinde de hassasiyetinin olduğunu, dizlerinde halk arasında ’parantez bacak’ diye tabir edilen deformitenin başladığını ve dizi bükme hareketlerinin ileri derecede kısıtlı olduğunu saptadık. Hastamıza total diz protezi ameliyatı uyguladık. Hastamızın yaşı 55. Bizim ortopedik açıdan orta genç hasta yaş grubunda bir hastamızdı. Ancak deformitenin ileri derecede olması, ilaçlarla geçmeyen ağrılarının olması ve hayat kalitesini düşürmesi sebebiyle biz hastamıza 55 yaşında da olsa protez ameliyatı uygulanmasına karar verdik ve ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamız ameliyattan yaklaşık 12 saat sonra mobilize oldu, yürüyüşüne başladı. Hemen fizyoterapiye de başladık ve hastamızı ameliyatın 3. gününde taburcu ettik” dedi.

“Ağır işlerle uğraşanlarda sıklıkla karşılaştığımız bir hastalık”

Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca, diz kireçlenmesinin (gonartroz) tarım işleriyle uğraşan bölgelerde daha çok görüldüğünü belirterek, “Bu gonartroz hastalığı toplumumuzda özellikle tarımla uğraşan ağır işle uğraşan kişilerde sıklıkla karşılaştığımız hastalıkların başında geliyor. Özellikle kadın popülasyonunu daha çok etkiliyor. Bunun gelişmesinde ailesel etkenler, geçirilen travmalar, enfeksiyonlar gibi birçok sebepler mevcut. Kilo artışı ile beraber hastalığın hızında bir artış da görüyoruz. Bu yüzden bu hastalık riskini taşıyan hastalarımıza özellikle kilo vermelerini öneriyoruz. Özellikle genç hasta grubunda tedavide ilk başta ilaç, egzersiz, fizik tedavi gibi alternatif tıp gibi tedavileri önermekteyiz. Ancak buna rağmen şikayetleri devam eden hastalarımızda da cerrahi tedavi seçeneği olarak total diz protezi olumlu sonuçlar veren büyük başarı sağladığımız ameliyatlardan bir tanesi. Hastanede kalış süreci açısından ortalama 72 saatte hastalarımız taburcu olabiliyor. Ameliyatın hemen ertesi günü 12-20. saatleri arasında hastalarımız mobilize oluyor. Yeni geliştirilen implantlar sayesinde, teknolojinin de ilerlemesiyle artık genç yaşta da kilolu hastalarda da bu protezleri güvenle uygulayabilmekteyiz. Bu hastalara alternatif tedavi olarak geçici bir rahatlama sağlaması amacıyla artroskopi (menisküs ameliyatı) girişimlerle de bulunabiliyoruz. Ancak kalıcı çözüm sağlamıyor” dedi.

“Diz kireçlenmesi olan hastalar kilolarına dikkat etmeli”

Karaca, 60 yaşında sonra protez ameliyatının daha yararlı olduğunu belirterek, “Bu protez ameliyatını mümkün olduğu kadar geciktirmek, şuanda bütün dünyada yaklaşım bu. En azından 60 yaşından sonra bu ameliyatı olması daha faydalı görünüyor, protezlerin yıpranmasından ötürü. Bu bizim ülkemizde ve dünyada yaygın olarak 60 yaş şu anda baz alınıyor. Gonartrozu olan hastalarımızın kilolarına dikkat etmeleri, eğer çok kilolularsa bu kiloyu en kısa zamanda vermeleri, dizlerindeki kıkırdakların ömrünü uzatarak ameliyata gidişatı biraz daha geciktirebilir. Bunun için egzersizler, yürüyüşler yapabilirler. Alternatif tıp yöntemleri ya da takviye ilaçlar dediğimiz kolejen, glukozamin içerikli dediğimiz ilaçlardan da kullanarak hastalığı ameliyata gidişatı yine geciktirmek mümkün olabiliyor” şeklinde konuştu.

”2 bastonla geldim, yürüyerek bastonsuz çıkacağım”

Nevşehir’de yaşayan 55 yaşındaki Nafiye İnci de ameliyattan önce baston yardımıyla yürüdüğünü şimdi ise yürüyerek çıkacağını belirterek, “Ben Nevşehir’den geliyorum. Bir buçuk yıldır inanılmaz bir ağrı vardı bacaklarımda. Doktor Yusuf Ziya beye geldim. Ameliyatı önerdi. 2 bastonla geldim şimdi inşallah yürüyerek bastonsuz çıkacağım. Hiç yürüyemiyordum önce. İki bastonla yere hiç oturmamın mümkünü yoktu. Çok aşırı ağrılarım vardı. Şimdi hamdolsun iyiyim” ifadelerini kullandı.