100 binde bir görülen hastalığı beyin baypasıyla yendi
ANKARA (AA) – DUYGU YENER – Türkiye'de 100 bin kişide bir görülen ve beyin damarlarını tıkayıcı bir hastalık olan "moyamoya"ya yakalanan 21 yaşındaki Merve Altunbaş, geçirdiği iki beyin kanaması sonrasında beyin baypası ile hayata döndü.
Adana'da yaşayan Altunbaş, üniversite sınavına hazırlandığı sırada beyin kanaması geçirdi. Kanama sonrasında yürüme ve görme kaybı yaşayan genç kız, uzun bir süre hastanede tedavi gördü. Üniversite hayallerine kaldığı yerden devam etmek istediği sırada Altunbaş'ın hastalığı yeniden ortaya çıktı ve tekrar beyin kanaması geçirdi. Yaşaması adeta mucize olan genç kız, Türkiye'de nadir merkezlerde uygulanan "beyin baypası" ile yaşam savaşını kazandı.
Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Merve Altunbaş, rahatsızlığının önce baş ağrısı belirtileriyle kendisini gösterdiğini belirterek üniversite sınavına hazırlandığı sırada ilk beyin kanamasını geçirdiğini söyledi. Önce yürüme ve görme kaybı yaşadığını, 36 gün hastanede tedavi gördüğünü ifade eden Altunbaş, iyileştikten bir yıl sonra tekrar beyin kanaması geçirdiğini aktardı. Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olduğunu ifade eden Altunbaş, "Hastane ortamlarına alışkın olduğum için yaşadıklarım çok zor gelmedi. Üniversite hayalim hemşireliğe devam etmek istiyorum, sağlığıma tamamen kavuştuktan sonra eğitime tekrar başlayacağım." dedi.
– "Erken teşhis hayat kurtardı"
Ankara Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Deniz Belen, söz konusu hastalığının, beyne kan götüren şah damarlarının sebebi belli olmayan şekilde tıkanması sonucu ortaya çıktığını söyledi.
Beyin damarlarının yavaş yavaş tıkanması sırasında beynin yeni damarlar geliştirmeye çalıştığını, kırılgan olan damarların da bu esnada kanamaya yol açtığını anlatan Belen, "Bu durumda tek çare beyinde yeteri kadar kan sağlamayan damarları baypas ederek yeni damar oluşturmaktır. Hastamızın da geçirmiş olduğu operasyon sonrasında beyne yeterli kan gelmesi sağlanarak bundan sonra olacak kanamaları önlenecek." diye konuştu.
Prof. Dr. Belen, erken teşhisin önemini vurgulayarak "Erken teşhis hayat kurtarıcı, Merve'yi de erken teşhis kurtardı. Bugün yaptığımız tetkiklerde de baypasın güzel çalıştığını tespit ettik. Meslektaşımız olarak çalışma hayatına devam edecek. Belki birlikte çalışabiliriz. Tesadüfler belki öyle getirir." ifadelerini kullandı.
Moyamoyanın dünyada da nadir görülen bir hastalık olduğu özellikle Çin, Kore ve Japonya'da görüldüğünü dile getiren Belen, Türkiye'de ise her yüz bin kişide bir görüldüğünü dile getirdi.
– "İki ayda 5 beyin baypası yaptık"
Prof. Dr. Belen, çocukluk ve erişkin dönem olmak üzere iki ayrı şekilde görülen moyamoyanın genellikle kanama ya da beyine yeteri kadar kan gitmemesi şeklinde kendini gösterdiğini aktararak şunları kaydetti:
"Kızımızda kanama ile ortaya çıkmış. Bazen de iskemi dediğimiz yeteri kadar kan gitmemesi ile kendini gösteriyor. Ankara Şehir Hastanesi'nde sadece iki ayda 5 beyin baypası yaptık. Hepsi de başarılı oldu. Bunlar nadir yapılan ameliyatlardır. Türkiye'de çok az kurumda yapılıyor. Uzun sürüyor, ince damarlarla uğraşmak gerekiyor. Aynı zamanda yüksek teknoloji gerektiren ameliyatlar. Hastanemizde o imkanlarımız var. Amacımız Merve gibi hastalarımıza elimizden geldiği kadar bu desteği verebilmek. Bu konuda tecrübelerimiz artmış durumda."
-
Kestiği kavak ağacının dallarına başı sıkışan kişi öldü
-
Yerköy’de madde bağımlılığı ile mücadele
-
Kızılcahamam'da güvenlik toplantısı yapıldı
-
Kızılcahamam'da çöp konteynerleri dezenfekte edildi
-
Down sendromlu yüzücünün gözü Avrupa şampiyonluğunda
-
Michelin Türkiye Genel Müdürlüğü'ne Thibault Dornon getirildi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.