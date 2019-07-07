SİVAS (AA) – Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "100. Yıl Sivas Süper Enduro Festivali" başladı.

Sivas Valiliği tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek festivalinin açılışı dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu Parkı önünde toplanan motosikletliler, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ne kadar şehir turu attı, müze bahçesinde gösteri sundu.

Festival kapsamında 9 ilden katılan 60 motosikletliye vatandaşlar ilgi gösterdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında 2019'un çok hareketli geçtiğini söyledi.

Etkinliklere vatandaşları davet eden Ayhan, "Enduro Festivali de etkinliklerimizin bir parçası. Vatandaşlarımızın ilgisi arttıkça, bizim bu etkinlikleri daha da desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Yeter ki vatandaşlarımız destek göstersinler, ilgiyle takip etsinler. Bu manada da ilimizin görünürlülüğünü artırmış oluruz. Bu etkinliği geleneksel hale getirip daha geniş bir organizasyonla taçlandırırız." dedi.