100e yakın kanarya ve saka ele geçirildi
Merdiven altı tabir edilen bir evde 100 civarında kanarya ve saka kuşu ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İslahiye Aydınlık Mahallesinde bir eve giren çıkandan şüphelen vatandaşların İslahiye Belediyesi Zabıta ekiplerine haber vermeleri üzerine eve baskın yapan zabıta ekipleri, 2 odalı bir evin içinde 100’e yakın kanarya ile saka ele geçirildi. Yapılan baskın esnasında bir adet plakasız ve şase numarası silinmiş motosiklet ile saka kuşu avlamasında kullanılan ağlar ve elektronik ses cihazları ele geçirildi.
BENZER HABERLER
-
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail açıklaması
-
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı’ndan Battal İlgezdi açıklaması
-
“İsrail bir işgal devletidir”
-
Cezaevinde isyan çıktı sandılar ama sadece tatbikattı
-
Feci kazalar MOBESE kameralarında
-
Fırtına rakip tanımıyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.