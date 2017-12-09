100e yakın kanarya ve saka ele geçirildi

Merdiven altı tabir edilen bir evde 100 civarında kanarya ve saka kuşu ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İslahiye Aydınlık Mahallesinde bir eve giren çıkandan şüphelen vatandaşların İslahiye Belediyesi Zabıta ekiplerine haber vermeleri üzerine eve baskın yapan zabıta ekipleri, 2 odalı bir evin içinde 100’e yakın kanarya ile saka ele geçirildi. Yapılan baskın esnasında bir adet plakasız ve şase numarası silinmiş motosiklet ile saka kuşu avlamasında kullanılan ağlar ve elektronik ses cihazları ele geçirildi.