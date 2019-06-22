KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince (KAEÜ) düzenlenen 11. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Tıp Kongresi'nde kentin jeotermal kaynakları hakkında bilgiler verildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Kültür Sanat Merkezi'nde devam eden 11. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Tıp Kongresinde, kentin jeotermal kaynaklar bakımından zenginliği ve sağlık turizmine olan etkisi hakkında sunumlar yapıldı.

Kongrede konuşan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karataş, Kırşehir’in ilçeler de dahil olmak üzere çok sayıda jeotermal kaynağı bulunduğunu, bunlardan bazılarının ise Terme, Karakurt, Mahmutlu, Kaman Savcılı ve Avcı kaplıcaları olduğunu ifade etti.

Kent merkezindeki Terme kaplıcasının ise kentin ve bölgenin en önemli jeotermal kaynağından biri olduğunu vurgulayan Karataş, şunları kaydetti:

"Jeotermal kaynaktan elde edilen sıcak su termal turizm, seracılık ve şehir ısıtması alanlarında kullanılıyor. Kırşehir'deki jeotermal kaynak suları, eklem ve eklem dışı romatizmalı hastalıkların kronik dönemlerinde, damar sertliğinde, felçlerin rehabilitasyonunda, negatif sinir bozukluğuna bağlı yetersizlikler, sürmenaj ve yorgunlukta, diyabet, gut ve şişmanlık ile gelen hastalıklara faydaları bulunuyor. Ayrıca karaciğer, safra kesesi, mide, bağırsak, böbrek hastalıkları, hipertansiyon, kronik bronşit ve üst solunum yolu iltihapları gibi hastalıkların tedavilerinde de olumlu sonuçlar alınıyor. Kırşehir’in jeotermal kaynağının içilebilir özellikte olması ise ayrı bir önem taşıyor. Kırşehir'de bulunan jeotermal kaynak ve bu kaynak sayesinde gerçekleştirilen projeler ile kentin bölgede ve ülkemizde sağlık turizmine yöne verebilecek bir duruma gelmesi de bekleniyor."