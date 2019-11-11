“11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” programı
KAYSERİ (AA) – Yurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Kayseri'nin Develi ilçesinde de fidan dikildi.
Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliği Develi’de de yoğun ilgi gördü.
Fidan dikimi etkinliği, Bayraktepe’de halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
Etkinlikte konuşan Kaymakam Murat Duru, 20 bin fidanın gelecek nesillere nefes olmasından dolayı mutluluğunu dile getirdi. Yeşil bir Türkiye, yeşil bir Develi için çalışmaların devam edeceğini belirten Duru, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da “Bugün Develi'miz adına gerçekten çok güzel bir gün. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Biz de Develi Belediyesi ve Develi Kaymakamlığı olarak 20 bin fidanımızı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.
Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.
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