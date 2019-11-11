“11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” programı
SİVAS (AA) – Yurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Sivas'ın Şarkışla, Ulaş, Suşehri ve Doğanşar ilçelerinde fidan dikildi.
Şarkışla ilçesinde Cemel beldesi yakınlarındaki Kanak Boğazı Barajı etrafında düzenlenen törende, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belediye Başkanı Temel Toy, ilçe protokolü ve vatandaşlar 8 bin fidan dikti.
– Ulaş
Ulaş ilçesinde de Ulaş Gölü mesire alanında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, bu projeyle ülkedeki yeşil alanların daha da artacağını söyledi.
Fidanları toprakla buluşturmanın en önemli görevleri arasında yer aldığını belirten Akköz, "Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp yeşermesini sağlamak kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için yapmamız gereken en önemli görevlerden biridir." dedi.
Programa Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Yusuf Gülbahar, İlçe Emniyet Amir Vekili Sami Dikme, jandarma ve emniyet personeli, kurum çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
– Suşehri
Suşehri ilçesinde proje kapsamında 15 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Karşıyaka Mahallesindeki törende konuşan Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, "Tabiata sahip çıkma konusunda 15 bin fidanı toprakla buluşturarak bugün ilçemizde tarih yazıyoruz." dedi.
Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise “Bugün burada diktiğimiz fidanlar, gelecek nesillere miras bıraktığımızın bir eser olacaktır.” diye konuştu.
– Doğanşar
Doğanşar ilçesinde de proje kapsamında Avcıçayı köyü mevkisinde Kaymakam Onur Aykaç, Belediye Başkanı Onur Balık, kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla 5 bin fidan dikildi.
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