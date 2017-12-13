11 Nisan Külliyesine Osmanlı ve Selçuklu mimarisi yansıtılacak
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Bamyasuyu Mahallesinde yapımı devam eden 10 kubbeli, Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun bir şekilde yapılan 11 Nisan Külliyesinin inşaat çalışmasında incelemelerde bulundu. İnşaatın en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Çiftçi, teknik ekipten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
“Osmanlı ve Selçuklu mimari Urfa’da yaşatılacak”
Şanlıurfa’da Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun bir şekilde 4 bin kişilik bir külliye yaptıklarını ve külliye inşaatının hızla ilerlediğini ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “11 Nisan Külliyesi Şanlıurfa için çok önemli bir projedir. Projemiz bir külliye şeklinde tasarlandı. Buradaki çalışmalar hızla ilerliyor. Külliye projemiz 11 Nisan şehir parkıyla bir bütün olarak tasarlandı. Proje mimari olarak ecdadın Osmanlı ve Selçuklu mimarisi, çizgileri ve motiflerini taşıyor. Külliye içerisinde İslami ilimler ve bilimler araştırma merkezini Şanlıurfa’ya kazandırmış olacağız. Burada İslam bilginleri, İslam alimleri yetişmiş olacak ve Şanlıurfa’ya dini hizmetler verecek. Külliye alanı ile birlikte toplam 4 bin kişiye hizmet verecek. Camimiz ve külliye inşaatını en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız” dedi.
11 Nisan Şehir parkıyla birleştirilecek olan külliyenin bağlantısı çelik köprülerle sağlanacak. 6 bin 360 metrekareden oluşacak olan külliye, Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun bir şekilde yapılacak. 30 metrelik çelik köprü ile bağlantısı yapılacak olan 10 kubbeli 11 Nisan Külliyesinde bin metrekare avlu, okuma salonu, konferans salonu, 2 Kuran kursu ve kadınlar için derslikler yer alacak.
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11 Nisan Külliyesine Osmanlı ve Selçuklu mimarisi yansıtılacak
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