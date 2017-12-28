11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’taki Avaşin-Basyan bölgesinde ve Erzincan’ın Refahiye kırsalında düzenlenen hava harekatında 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK’dan yapılan açıklamada, keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon yapan birliklere ve hudut hattındaki karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 27 Aralık 2017 tarihinde hava harekatı düzenlendiği, Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde 6 ve Erzincan Refahiye kırsalında 5 olmak üzere toplam 11 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Harekat kapsamında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mağara, barınak ve sığınakların da tahrip edildiği kaydedildi.