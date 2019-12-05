112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası
SİVAS (AA) – Sivas'ta 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tanıtım programı düzenlendi.
Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, 112 Acil Sağlık Hizmetleri envanterinde bulunan helikopter ambulans başta olmak üzere, kar paletli ambulans, özel donanımlı ambulans ve kara ambulanslarını inceleyen ve 112 Acil Servis personeliyle sohbet eden Sivas Valisi Salih Ayhan, yetkililerden bilgi aldı.
Vali Ayhan, kentte 75 standart kara ambulansı, biri kar küreme bıçaklı ve çelik paletli olmak üzere 8 kar paletli ambulans, 2 özel donanımlı ambulans ve hava ambulansı hizmet verildiğini söyledi.
TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 16 bin 418 kişiye bir ambulans düşerken Sivas'ta 7 bin 607 kişiye bir kara ambulansı düştüğünü belirten Vali Ayhan, "2019 yılının ilk 11 ayında 55 bin 302 acil yardım vakasında vatandaşlarımıza acil yardım hizmeti sunmuş bulunmaktayız. Sunduğumuz acil sağlık hizmetinin kentsel olanlarının yüzde 94'üne ilk 10 dakika içinde, ortalama olarak da 5 dakika 8 saniye de ulaşmış bulunmaktayız. Kırsal alanlarda sunduğumuz acil sağlık hizmetinde ise acil yardım vakalarının yüzde 74'üne ilk 30 dakika içinde, ortalama olarak da 21 dakika 53 saniyede ulaşmış bulunmaktayız." diye konuştu.
Türkiye'nin sağlık anlamında çığır açtığını ve bunun devam ettiğini kaydeden Vali Ayhan, "Sivas, sağlıktan payını en fazla alan illerin başında geliyor. Yatak kapasitemiz, çalışan sayımız, doktor sayısı, fiziki yapı ve araç anlamında hiçbir mazeretimiz kalmadı. Vatandaşlarımıza güzel hizmetleri hep beraber yapacağız. Bu haftamız hayırlı olsun. Fedakar sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise sağlık anlamında Sivas'ın iyi bir noktada olduğunu belirterek, "Hemşerilerimizin sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi adına yapılacak hizmetlerin ve yatırımların takipçisiyiz. Asıl olan insanımızın sağlığı, rahatlığı, refahı ve mutluluğu. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.
Programa, Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Ali Emre Çağan, İl Sağlık Müdürü Dr. Selçuk Moğulkoç, il protokolü ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.
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