112 personeline obstetrik bakım eğitimi
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de 112 personellerine acil obstertik eğitimlerinin ardından sertifikaları verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeline yönelik acil obstetrik eğitimi verildi.
Eğitimde, doğum sırasında ve sonrasındaki acil müdahale gerektiren durumlarla ilgi bilgi aktarıldı.
Personelin acil durumlarda gebe veya bebeklerin ilgili sağlık kuruluşlarına naklini daha güvenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirmelerinde eğitimlerin hayati önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer verildi:
"Obstetrik bakım, doğum esnası ve doğum sonrasını kapsayan acil müdahale gereken durumlardır. Bebek ve anne ölümleri büyük oranda bu dönemlerde yaşanır. Acil müdahale hayat kurtarmaktadır. Eğitimli kişiler tarafından uygulanmasıyla anne ve yeni doğan bebeklerin sağlığı korunmakta, ölümler azalmakta. 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeline verilmeye devam eden eğitimlerin ardından Yeni Doğan Canlandırma (NRP) eğitimi verilerek, bebeklerin yaşama tutunmalarına katkı sağlanacak."
Eğitim sonunda personele İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut tarafından sertifikaları verildi.
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