12 Eylül darbesinin 39. yılı
ANKARA (AA) – AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, "Bugün olduğu gibi bugünden sonra da darbelere, darbecilere ve darbe severlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
12 Eylül darbe sürecinde 26 kişinin idamı, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde, alana koyulan boş 26 tabure ile protesto edildi.
Özdemir, burada yaptığı açıklamada, "12 Eylül'den sonra 50 kişi idam edildi. 1'i ASALA militanı, 23ü adli suçtan, 26 kişi sağ ve sol düşünceli insanlar idam edildi. Bu idam edilen 26 kişiyi temsilen burada idam sehpasını temsil etmesiyle tabure kullanarak 12 Eylül'ü protesto ediyoruz. olduğu gibi bugünden sonra da darbelere, darbecilere ve darbe severlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mazhar Aydoğan da millet iradesine konulmak istenen her türlü ipotek ve vesayet eyleminin karşısında olduklarını kaydetti.
-
Aybet ile Kass bir araya geldi
-
Aksaray'da çiftlik yangını
-
Yalıhüyük'te pekmez kaynatma telaşı
-
12 Eylül darbesinin 39. yılı
-
Uçağın adını bilenlerin ayağı yerden kesildi
-
Sorgun'da tarıma dayalı OSB projesi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.