13. Uluslararası Geleneksel Aşıklar Bayramı
SİVAS (AA) – Sivas Belediyesinin katkıları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteğiyle Sivas 13. Uluslararası Geleneksel Aşıklar Bayramı düzenlendi.
Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar Şairler ve Halk Oyunları Derneğince (SİFAHOD) Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda aşık katıldı.
Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, İran, Doğu Türkistan'da gelen aşıkların birbirinden güzel eserler seslendirdiği programda coşku ve duygu dolu anlar yaşandı.
SİFAHOD Başkanı Ahmet Ayık, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek saz hediye etti.
Bilgin de yaptığı konuşmada, "Sizleri Sivas'ta ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından Bilgin, misafirlere maket saz hediye etti.
Programı, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal ile vatandaşlar izledi.
-
Türkiye'nin çobanları Eskişehir'de buluştu
-
13. Uluslararası Geleneksel Aşıklar Bayramı
-
Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
-
ORSİAD üyeleri sınırları aştı
-
AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
-
Zülfü Livaneli'nin şarkıları müzikale dönüştü
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.