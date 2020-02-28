ANKARA (AA) – Söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin olduğu binden fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak 14. Ankara Kitap Fuarı açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Fransa Büyükelçiliği ve Eylül Fuarcılık iş birliğiyle ATO Congresium'da düzenlenen 14. Ankara Kitap Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Konuk ülkenin Fransa, Onur Konuğu yazarların Jean Christophe Grange ve Gülten Dayıoğlu olduğu fuarın açılışında konuşan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, dün İdlib'deki saldırıda şehit olan asker ve gazileri anarak sözlerine başladı.

Kitap fuarlarının büyük ülkelerin gerçekleştirmesi gereken önemli organizasyonlar olduğunu vurgulayan ve bazı istatistikleri paylaşan Turşucu, şöyle konuştu:

"Sadece Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı ödünç verdiğimiz kitap sayısı bundan 6-7 sene önce 3 milyon 600 binken, biz geçen seneyi 13 milyonla kapattık. 4 katından fazla. Üye sayımız 885 binlerdeyken 4 milyonu bulduk. Bunlar yeterli bir gelişme değil ama önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum."

– "Tekrar tekrar ihlal edilmesini kınıyoruz"

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries da dün akşam Suriye'de hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileyerek sözlerine başladı.

Türkiye ile tam bir dayanışma içinde olduklarını aktaran Fries, "İdlib'in statüsü konusunda varılan anlaşmaların ve genel anlamda uluslararası insan hukukunun Suriye rejimi ve Rusya tarafından tekrar tekrar ihlal edilmesini kınıyoruz." dedi.

Fries, açılış törenine katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, düzenlenen her fuarının yarım milyon ziyaretçiyi bir araya getirdiğini, okuyucuların fuarlarda kültür, edebiyat veya felsefeye dair paylaşım yapma imkanı bulduğunu söyledi.

Programın onur konuğu yazar Gülten Dayıoğlu ise kitap fuarlarının yazar, okuyucu ve yayıncının paylaşım alanları olduğunu belirterek bu gibi fuarların açılmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Dayıoğlu, fiziksel beslenme kadar ruhları doyuran kitabevi ve fuarların da önemine işaret ederek, kişinin zihinsel, ruhsal yapısı, düş kurma yetisi ve ana dilinin gelişmesinde kitabın önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Eylül Fuarcılık Genel Koordinatörü Remzi Çayır da fuarda birbirinden farklı birçok kitap bulunduğunu belirterek tüm Ankaralıları fuara beklediğini söyledi.

Yazar ve okuyucuyu aynı atmosferde buluşturduklarını aktaran Çayır, okumayı sevdirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

– Fuarda binden fazla etkinlik yapılacak

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleşti.

Fuarda 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu, binden fazla etkinlik yapılacak.

Sahafların da bulunacağı fuarın bu seneki konuk ülkesi Fransa olacak.

Fuar boyunca Fransız edebiyatı ve kültürü hakkında çeşitli konferans ve paneller düzenlenecek. Fransız yazarlar Jean Christophe Grange, Jean Paul Mongin, Brigitte Labbe'in yanı sıra İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Murathan Mungan, Hayati İnanç, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gupse Özay ve daha birçok yazar imza ve söyleşi programları düzenleyecek.

Fuar her gün 10.00 – 20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.