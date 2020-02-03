14. Dönem İdari Yargı Hakim Adayları Hazırlık Eğitim Programı başladı
ANKARA (AA) – Türkiye Adalet Akademisinin 14. Dönem İdari Yargı Hakim Adayları Hazırlık Eğitim Programı'nda 26 kadın, 79 erkek olmak üzere 105 idari yargı hakim adayı eğitim alacak.
Akademiden yapılan açıklamaya göre, program, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir'in açılış konuşmasıyla Akademi binasında başladı.
Konuşmasında adaletin, "toplumların ve devletin olmazsa olmazı" olduğunu belirten Özdemir, medeniyetlerin her daim adaletle anılıp, adaletle yüceldiğini vurguladı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurulduğu günden bugüne tarihten getirdiği rollerle her daim adaletle payidar olduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:
"Şu anda Türkiye'de Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ile ortaya çıkan inançla adalete olan güveni artırma noktasında, Adalet Bakanlığının ve Türkiye Adalet Akademisinin 'Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim' sloganı ile bu anlayışı destekliyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde yürütüyoruz. Eğer ülkenizi seviyorsanız, bu millete değer veriyorsanız yapacağınız en önemli iş, mesleğinizi iyi şekilde icra etmektir. Gerek Türkiye Adalet Akademisi tarafından gerekse ilk derece mahkemelerinde yapacağınız stajlarınızda sizlere sunulan imkanlardan elverdiği ölçüde faydalanmaya çalışın.
Bizler de Adalet Akademisi olarak sizler için elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Şu an Adalet Akademisinde 23 hakim, 4 daire başkanı ve bir başkanın yanı sıra 185 personel görev yapmaktadır. Tek amacımız var; sizleri iyi bir hakim olarak yetiştirmek, bu ülkenin gurur duyacağı hakimler olarak yetişmenizi sağlamak."
Özdemir, eğitimlerin interaktif sistemle oluşturulan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) 25 kişilik sınıflarında verileceğini bildirdi.
Hakim ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç da Türkiye'de idari yargı teşkilatında yaklaşık 2 bin 200 hakim olduğunu, yaklaşık 450 çalışanın da Danıştayın tetkik hakimi olarak görev yaptığını ifade etti.
Türkiye'de 200'ün üzerinde vergi mahkemesi, 7 de idari yargı mahkemesi bulunduğunu aktaran Koç, "Teşkilatımız sizlerin de katılımı ile daha da güçlenecek." değerlendirmesinde bulundu.
14. Dönem İdari Yargı Hakim Adayları Hazırlık Eğitim Programı'nda, 26'sı kadın, 79'u erkek olmak üzere 105 idari yargı hakim adayı "Yargılama Usulü", "Adalet Yönetimi" ve "Kişisel Gelişim" derslerinde eğitim alacak.
-
KAEÜ'de 35 yılını dolduran personele teşekkür belgesi
-
14. Dönem İdari Yargı Hakim Adayları Hazırlık Eğitim Programı başladı
-
Kayseri'de hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı
-
Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama
-
Kanser riskini artıran nedenlerin en bilineni tütün
-
Kırşehirli öğretmenler İzmir'de Ahilik ilkelerini anlattı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.