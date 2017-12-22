14 günlük Yiğit bebek ameliyat için İstanbul’a uçtu
14 gün önce Aydın’da özel bir hastanede dünyaya gelen Mehmet Yıldırım (39) ve Birgül Yıldırım (35) çiftinin çocukları Yiğit Celal Yıldırım’ın işitme testi sırasında doktoru bir durumdan şüphelendi. Yıldırım çifti, Yiğit bebeği Aydın’da hemen özel bir doktora götürerek muayenesini yaptırdı. Burada EKG’si çekilen ve kontrolleri yapılan Yiğit bebeğe “aort koarktasyonu” (Aort damarında daralma) teşhisi konuldu.
İki gün içinde ameliyat edilmesi gereken Yiğit bebek hastalığının teşhisinin ardından, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisinde tedaviye alındı. Burada yapılan tetkiklerin ardından Yiğit bebeğin bir an önce ameliyata alınması gerekliliği ortaya çıktı. Yapılan tetkiklerin ve kontrollerin ardından doktorlar Yiğit bebeğin uygun bir hastaneye sevk olmasını kararlaştırdı. Yıldırım ailesinin ve yakınlarının Türkiye genelinde yaptığı araştırmalar sonucunda, Yiğit bebeğin Çocuk Kardiyolojisi alanında uygun durumda bulunan İstanbul Siyami Ersek Hastanesine götürülmesine karar verildi.
Yıldırım ailesi çocuklarını kaybetmemek için adeta zamanla yarışırken, bebeğin hastaneye nakil sorunu ortaya çıktı. Bebeklerinin hayatı için bekleyecek vakti bulunmayan aile nakil için AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem’den yardım istedi. Milletvekili Erdem’in devreye girmesi ile tedavisi için zamanla yarışılan Yiğit Bebek, önce karayolu ile saat 21.00’da ambulansla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na buradan da saat 23.00’da Ambulans uçakla İstanbul Siyami Ersek Hastanesine sevki gerçekleştirildi. 14 günlük Yiğit Celal Yıldırım bebeğin bugün öğleden sonra ameliyata alınacağı öğrenildi.
“En mutlu anlarımdan bir tanesini yaşadım”
Yiğit bebeğin İstanbul’a naklinde yardımda bulunan AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, “Bugün bana öğleden sonra bebeğimizin rahatsızlığının bilgisi geldi. Bende hemen Sağlık Bakan Yardımcımız Ahmet Baha Öğütken’ e ulaştım. Bebeğimizin bilgilerini aktardım. Ayrıca Aydın İl Sağlık Müdürümüz Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ile görüştüm. Gece 11.00 civarında bebeğimizi İstanbul Siyami Ersek Hastanesine nakli gerçekleşecek diye bilgi geldi. Milletvekili olarak görevimi yaparken en mutlu anlarımdan bir tanesini yaşadım. Çok şükür bu imkânlar ülkemizde var. Sağlık hizmetleri ile bir kere daha gurur duyuyoruz” dedi
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