ÇANKIRI (AA) – Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Vali Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Kucaklama Taşı'ndan Belediye Meydanı'na yürüdü.

Meydanda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Atatürk Havalimanı'nda halka hitap eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekrandan canlı olarak izlendi.

Vali Aktaş, burada yaptığı konuşmada, aradan geçen 3 yıla rağmen yaşananlara inanamadığını belirterek, "Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki dünyanın en güzel yeri burası. Anadolu, Türkiye dünyanın göbeğinde yer alıyor. Biz bu topraklarda yaşadığımız sürece böylesine saldırılarla her zaman karşılaşacağız. Yapmamız gereken kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi sürdürmek." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Çankırı'nın din, devlet, vatan ve millet müdafaasında öncü rol oynadığını söyledi.

15 Temmuz'da yaşananların İstiklal Mücadelesi'nde de yaşandığını dile getiren Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bilhassa canını bu değerler uğuruna feda eden aziz şehitlerimize ve şehitlik duygusuyla meydana çıkıp gazilik unvanını elde etmiş olan aziz gazilerimize hakikaten minnettarlığımızı tekrarlıyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlar vesilesiyle buradayız. Onların ortaya koymuş olduğu fedakarlık, kendilerini yüce değerler uğruna öne atmaları burada bir arada olmamızın vesilesidir. İnşallah birlik ve beraberlik içinde Cumhurbaşkanımızın, Başkumandanımızın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda 2023, 2053, 2071 vizyonlarını gerçekleştirerek hem Çankırı'nın daha güçlü, daha müreffeh ve daha güzel bir Çankırı hem de 81 vilayet 82 milyonuyla Türkiye'nin güçlü ve büyük Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve lider ülke Türkiye'nin öncülüğünde tıpkı dedelerimizin ortaya koyduğu ruh ve mana köküne bağlı olarak adil ve merhametli bir dünyanın kurulmasına vesile olacak olan bütün gençlerimizi şimdiden üstün bir gayret, çaba ve performansla en güzel neticelere ulaşma duasıyla onların bu insanlığın umudu ve vicdanı olduğu hakikatini bir kez daha hatırlatmak isterim."

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de vatandaşlara hitap etti.

Konuşmaların ardından tasavvuf dinletisi sunuldu, sala okundu ve şehitler için dua edildi.