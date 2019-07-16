KAYSERİ (AA) – Kayseri'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

"Milli Birlik Yürüyüşü" kapsamında Kartal Şehitliğinde, ellerinde Türk bayrakları ile bir araya gelen binlerce vatandaş, tekbir getirerek ve sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Kortejin önünde atlı birlikler yer aldı.

Yürüyüşe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından konuşan Özhaseki, bu topraklarda güçlü olmak zorunda olduklarını, çünkü ana vatan dedikleri bu topraklarda gözü olan çok hain olduğunu ifade etti.

FETÖ'cülerin senelerce "Müslümanız" diyerek bu milletin çocuklarını kandırdıklarını belirten Özhaseki, şunları söyledi:

"İslam'dan uzaklaştırdılar. Milliyet bağından kopardılar, milli duygularını yok ettiler. Yavrularımızı ailesinden kopardılar. O sapkın FETÖ denen adamın kafasındaki şizofren yapıya adeta kurban ettiler. İslam diyerek, İslam dışı ne kadar iş varsa hepsini yaptırdılar. Bunlarda hırsızlık var, bunlarda gözetmeme var, bunlarda röntgencilik var, bunlarda insanlara iftira atmak, tezgah kurmak, tuzak kurmak var. Neresi İslam bunların? Müslüman olan bayrağı indirmeye çalışır mı? Müslüman olan ezanı susturmaya çalışır mı? Müslüman olan Amerika'ya gidip de, bu ülkeyi satar mı Allah aşkına? Bunun neresi Müslümanlık. Bu lanet örgütü hepimiz anladık. Çok şükür mücadelemizi veriyoruz. Onların da zaten çoğu şimdi içeride. İhtilal teşebbüsünde bulunan, bu millete bomba atarak, Meclis'i bombalayarak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayarak, meydanlarda toplanan kardeşlerimize bombalar atarak şehit eden lanet adamlar inşallah bir daha çıkamayacaklar. Hapishanelerde çürüyecekler."

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise bu ülkenin birliği ve beraberliği için birbirlerini çok sevmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Programda, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve MHP İl Başkanı Serkan Tok da birer konuşma yaptı.