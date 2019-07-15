15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
ANKARA (AA) – Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde şehitler anıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin sürdüğü bildirildi.
Etkinlikler kapsamında 15 Temmuz ve terörle mücadele sırasında şehit düşen güvenlik görevlilerinin mezarları ziyaret edildi. İlk tören Kahramankazan Şehitliği’nde gerçekleştirildi.
Şehitlikteki anma etkinliğine Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Duygu dolu anlar yaşandı
Burada şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Şehit mezarlarına karanfiller bırakıldığı törende, şehit aileleri ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaretler sırasında şehit yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Kaymakam Aksakal ve Belediye Başkanı Oğuz, burada şehit yakınlarıyla tek tek ilgilenerek teselli etti.
Kaymakam ve beraberindekiler daha sonra Ahi, Yakuphasan, Soğulcak ve Orhaniye Mahallelerindeki şehit mezarlarını ziyaret etti.
İlçedeki bir diğer etkinlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç ve karate turnuvalarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Başarılı sporculara ödüllerini Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz takdim etti.
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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