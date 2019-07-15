15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın adı parkta yaşatılacak
SİVAS (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında şehit olan Halil Kantarcı adına Sivas'ın Zara ilçesi Canova köyünde yaptırılan park hizmete açıldı.
İstanbul Çengelköy'de FETÖ üyelerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 37 yaşındaki Halil Kantarcı adına köyünün girişine, Zara Kaymakamı Mehmet Sayın'ın öğretim görevlisi eşi Özlem Sayın'ın öncülüğünde park yaptırıldı.
Parkın açılışı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yapıldı.
Halil Kantarcı'nın öz geçmişinin okunmasıyla başlayan programda, şehidin annesi Fadime Kantarcı gözyaşlarına hakim olamadı.
Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
Çanakkale'deki asil ruhlu insanlar gibi 15 Temmuz'da da halkın meydanlara çıktığını belirten Ayhan, "40 yılda ilmek ilmek örülen bir kirli yapıyı, Rabbim çok kısa zamanda 4 saatte yok etti. İşte bunu düşündüğünüz zaman insan çok etkileniyor. Tabii anka kuşu olmak, bu kirli düşünceyi yok etmek için fedakarlıklar, fedailer gerekiyor. İşte bir fedai de Halil Kantarcı." dedi.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de 15 Temmuz'da Halil Kantarcı gibi 251 kişinin şehit olduğunu dile getirdi. Kantarcı'nın 16 yaşındayken inancı nedeniyle haksızca, hukuksuzca yargılandığını belirten Bilgin, "Kantarcı, devletine küsmemiş, milletine küsmemiş ve 15 Temmuz'da yine bir kez daha devletinin ve milletinin ihtiyacı olduğunda üç çocuğunu ve kıymetli eşlerini bu millete emanet ederek hiç gözünü kırpmadan milleti için, geleceği için, bizler için tüm Türk milleti için canını feda etmiştir." diye konuştu.
Zara Kaymakamı Mehmet Sayın da parkın yapımına 7'den 70'e herkesin katkı sunduğunu söyledi.
Şehidin babası Ali Kantarcı ise Kaymakam Sayın'ın eşinin bir aile ortamı içerisinde öğrencilerle parkın yapımına destek verdiğini aktardı. Emeği geçenlere teşekkür eden şehit babası Kantarcı, "Gecelerini gündüzüne katarak burayı ortaya çıkarmaya çalışan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bizleri burada toplamaya vesile olan başta oğlum Halil olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından parkın açılışını yapan Vali Ayhan ve beraberindekiler daha sonra parka fidan dikti.
Vali Ayhan ve beraberindekiler şehit Halil Kantarcı'nın baba ocağını da ziyaret etti.
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın adı parkta yaşatılacak
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