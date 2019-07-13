15 Temmuz şehitleri için bisikletle Ankara'ya gidiyorlar
KAYSERİ (AA) – Kayseri'den yola çıkan bir grup bisiklet sporcusu, 15 Temmuz şehitlerini anmak için darbeciler tarafından hedef alınan Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar 350 kilometre pedal çevirecek.
Kayseri'de, "15 Temmuz Bisiklet Grubu" ismiyle faaliyet gösteren bisikletçiler, Kartal Şehitliğine ziyarette bulunarak dua etti.
Ekip lideri Hamza Şeker, AA muhabirine, bisikleti hayatlarının bir parçası olarak gördüklerini, bir yandan spor yapıp diğer yandan da milli ve manevi değerleri yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.
15 Temmuz'u milat kabul ettikleri için ekiplerinin ismini "15 Temmuz Bisiklet Grubu" olarak belirlediklerini aktaran Şeker, şunları kaydetti:
"15 Temmuz'un birinci yılında 220 kilometrelik bir turla Ömer Halisdemir'in kabrine gittik, makamını ziyaret ettik. 15 Temmuz’un ikinci yılında 350 kilometrelik turla Ankara’ya sürüş gerçekleştirdik. Bunu açıkçası bir gelenek haline getirelim diyoruz ve her yıl Ankara'ya gidelim istiyoruz. Şimdi de 15 Temmuz'un üçüncü yılında bu mücadelenin, zaferin başkenti olan Ankara'da bir numaralı hedef olan Külliye'ye tur yapacağız. Külliye'den sonra da hainler tarafından bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret edeceğiz. Demokrasimizi yıkmaya çalışan hainlere 'biz buradayız, yapılmaya çalışanların farkındayız' demeye çalışacağız."
Grup üyesi Ali Murat Gürsoy da 15 Temmuz'un kendisine, hainlere karşı gösterdikleri mücadeleyi, yıllarca bastırılmış bir halkın, milletin "artık yeter" demesini hatırlattığını dile getirdi.
Bazı kesimlerin 15 Temmuz'u hafife aldığına dikkati çeken Gürsoy, "Bu işin ciddiyetini anlamıyorlar. Bu, bizim zorumuza gittiği için elimizden geldiğince bir şeyler yapmak istiyoruz." dedi.
Grubun 10 üyesi, Ankara'ya doğru pedal çevirdi.
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15 Temmuz şehitleri için bisikletle Ankara'ya gidiyorlar
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