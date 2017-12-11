15 yıl sonra çocuk sahibi olan çift bebeklerini Türk bayrağına sardı

15 yıldır çocuk yapmak için hastane hastane dolaşan Engin ve Hanife Sezer çifti, çareyi Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde buldu. 15 yıldır birçok yöntem deneyen çift, OMÜ Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezinde donmuş embriyo yöntemiyle ilk defa evlat sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Geçimlerini çiftçilikle sağlayan çift maddi zorluklara rağmen çocuk sahibi olabilmek için değerli eşyalarını dahi satıp tedavilere harcamışlar. Vatan, millet sevgisi fazla olan çift Nisa Sultan Sezer adını koydukları bebeklerini Türk bayrağına sardılar. Büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten Hanife Sezer, çocuğu olmayan kişilerin de bu mutluluğu yaşaması temennisinde bulundu. Baba olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu belirten Engin Sezer kızı için şu dileklerde bulundu: “Eli kalem tutsun vatan için, eli silah tutsun düşman için. Vatanına, milletine, bayrağına hizmet etsin.”

“Eşimin yüzüğünü bileziğini sattık”

15 yıldır gitmedikleri yer kalmadığını söyleyen Engin Sezer, “En son çareyi burada bulduk. Davut hocamdan Allah razı olsun. Burada bize çok yardımcı oldular. Kendi maddi gücümüzle her yolu denedik. Eşimin yüzüğünü bileziğini sattık. Borçlandık ama sonunda oldu. Çocuğum için vatanım için feda olsun. Ama Allah’ıma şükürler olsun evladımızı kucağıma aldım. Bu dünyanın en zengini benim. İnsanların zenginliği benim zenginliğim yanında bir şey değil. Baba olmak çok güzel bir duygu. Kelimelere sığmayan bir şey. Çocuğum vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan hayırlı bir evlat olsun. Eli kalem tutsun vatan için, eli silah tutsun düşman için. Vatanına, milletine, bayrağına hizmet etsin. Buradaki doktorlarımız bize çok yardımcı oldu. Bize yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Bundan sonraki en büyük isteğim eşim ve kızımla hacca gitmek” diye konuştu.

“Güzel bir gebelik oldu”

Tedavi hakkında bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Davut Güven, “Hastamız bize gelmeden birçok deneme yapmış fakat sonuç alamamış. Biz iki hastamızı da dikkatli bir şekilde inceledik. Sperm ve yumurtalıkta bir takım problemler olduğunu gördük. Yumurtalık rezervi düşüktü. Spermlerde problemler vardı. Bunların tedavisi için Prof. Dr. Ramazan Aşçı ve Doç. Dr. Bülent Ayas’la birlikte hastalarımızı kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Titiz çalışmalarımız sonucu topladığımız yumurtaları dondurup havuz yaptık. Yumurtaları İCSİ işlemiyle embriyo haline getirdik. Elde ettiğimiz embriyoları donmuş embriyo şeklinde transferini yapmayı uygun gördük. Hastamızı 1-2 ay beklettikten sonra transferimizi gerçekleştirdik. Yaptığımız işler neticesinde güzel bir gebelik elde ettik. Sonucu da güzel oldu. Çalışma arkadaşlarım, hemşirelerimize ve yeni doğanda bölümünde doğum sonrası bebeğin sağlığıyla ilgilenen Prof. Dr. Canan Aygün hocamıza teşekkür ediyorum. Engin bey ve Hanife hanımın vatan, millet sevgisi de üst düzeyde. İnşallah vatana, millete hayırlı bir evlat yetiştirirler” diye konuştu.

Kenan Akyüz

