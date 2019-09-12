16. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başlıyor

KONYA (AA) – Konya'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen 16. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, 22 Eylül'de yapılacak açılış resitali ile başlayacak.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 22-30 Eylül tarihleri arasında, TRT 1, Konya Büyükşehir Belediyesi ile merkez Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek festivalin detaylarını açıkladı.

Festivalin, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Konya'nın tanıtımına katkıda bulunacağını belirten Toprak, "Mistik Müzik Festivalimiz 16 senedir devam ediyor. 2004 yılından bu yana 45 ülkeden katılım sağlanmış, 129 grup, 785 sanatçı, 15 bin dakikanın üzerinde performans sergilenmiş. Bu sene de inşallah 8 ülkeden sanatçılar festivale katılıyor." ifadesini kullandı.

Festivalde, ABD, Norveç, Tuva Cumhuriyeti, Dağıstan, Cezayir, Yunanistan ve Tacikistan'dan sanatçıların konser vereceği bilgisini paylaşan Toprak, festivalin 30 Eylül'de Mevlana Celaleddin Rumi'nin doğum yıl dönümünde düzenlenecek kapanış programıyla sona ereceğini bildirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar da festivalin bu yıl ki mottosunun Mevlana'nın Mesnevi'sindeki "Hak aşıklarının gıdası, musiki dinlemektir." dizesi olarak belirlendiğini söyledi.

– "Festivalin bu yıl da dolu dolu geçeceği öngörülmektedir"

Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin dünyadaki büyük kültür ve müzik lobilerince dünyanın en önemli mistik müzik festivallerinden biri olarak gösterildiğini dile getiren Yarar, şunları kaydetti:

"Konya Mistik Müzik Festivali, artık dünyanın hemen hemen her yerinde bilinmekte, kendi alanındaki büyük organizasyonlarla yarışmaktadır. Türkiye'deki kültür ajandalarında 22-30 Eylül tarihleri, uzun bir süredir Konya'ya ayrılmıştır. Dünyadan ve Türkiye'den bize ulaşan rezervasyon bilgileri doğrultusunda festivalin bu yıl da dolu dolu geçeceği öngörülmektedir. Mistik Müzik Festivali, medeniyetimiz için büyük bir değer olan Hazreti Mevlana ve Mevlevilik geleneğinin Konya'ya katkısı açısından bambaşka bir öneme haizdir."

– Etkinlikler halka açık ve ücretsiz

30 Eylül'de "TRT Özel Konseri-Seher Yeli" programının yapılacağını bildiren Yarar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Festival kapsamında 9 günde 9 performans gerçekleştirilecektir. Gündüz etkinliklerindeki açılış resitali ile sahne ve atölye performansları da düşünülürse festivaldeki performans sayısı 15'e ulaşmaktadır. İranlı sanatçı Ali Rıza Ghorbani Konseri, Selçuklu Kongre Merkezi'nde, diğer konserlerimiz Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda icra olunacaktır. Halka açık, ücretsiz olan akşam etkinliklerimiz saat 20.30'da başlayacaktır."