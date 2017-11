17. ULUSLARARASI ‘KISA-CA’ ÖĞRENCİ FİLMLERİ FESTİVALİ BAŞLIYOR

Konya’nın uluslararası önemli etkinliklerinden olan ve 2000 yılından beri aralıksız olarak Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından her yıl düzenlenen “Kısa-Ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali”nin bu yıl 17’ncisi 6 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Uluslararası ve geleneksel olması gibi özellikleri dolayısıyla Türkiye’de alanında tek olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından desteklenen Festival, 6 Kasım-12 Kasım 2017 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Konya’nın uluslararası önemli etkinliklerinden olan ve 2000 yılından beri aralıksız olarak Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından her yıl düzenlenen “Kısa-Ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali”nin bu yıl 17’ncisi 6 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Uluslararası ve geleneksel olması gibi özellikleri dolayısıyla Türkiye’de alanında tek olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından desteklenen Festival, 6 Kasım-12 Kasım 2017 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Türkiye’nin en köklü öğrenci filmleri etkinliklerinden olan festival, 6 Kasım 2017 Pazartesi günü Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde saat 16.30’da açılış töreniyle başlayacak. Festivalin ilk gününde Türk Sineması’nın (Yeşilçam’ın) emektar oyuncularından Ediz Hun ve yönetmen Temel Gürsu ile Azerbaycan sinemasının ünlü yönetmeni Prof. Dr. Zaur Mükerrem onur konuğu olacak. Festival programı kapsamında Belgesel, Kurmaca, Deneysel ve Animasyon kategorilerinde 200’e yakın film arasından finale kalan toplam 66 kısa metrajlı filmin yanı sıra, özel gösterim kapsamında çok sayıda uzun metrajlı film ve belgesel film izleyiciyle buluşacak. Filmler ücretsiz olarak üç ayrı salonda izlenebilecek.

Festival boyunca ulusal basın ve sanat camiasından belgesel yönetmeni Coşkun Aral, yönetmenler Reis Çelik ve Savaş Karakaş ile oyuncu koçu Tümay Özokur, Kanal D genel yayın yönetmeni Süleyman Sarılar, oyuncu Gözde Kansu, oyuncu Bülent Emin Yarar, oyuncu Feride Çetin, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, Selçuk Üniversitesi mezunlarından oyuncu Fatih Doğan, Selçuk Üniversitesi mezunu Kanal D spikeri Mutlu Ulusoy, Selçuk Üniversitesi mezunu Kral Pop ve NTV sunucusu Elif Tümen, Selçuk Üniversitesi mezunu Beyaz Tv ana haber spikeri Buse Yıldırım gibi isimlerin katılımlarıyla yapılacak atölye çalışmaları, söyleşiler, afiş ve fotoğraf sergileri gibi çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Festival yönetmeni ve Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aytekin Can, bu yıl festivale yurt dışından da yoğun katılım olacağını belirterek, “Dünyanın önemli film festivallerinden Toronto Film Festivali’nin yöneticisi filmleriyle festivale katılım sağlayacak. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, İran ve Macaristan’dan öğrenciler de filmleriyle festivalde yer alacak” dedi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender de “Türkiye’de geleneksel hale gelmiş önemli bir organizasyonu 17 yıldır yapabilmenin onurunu yaşıyoruz. Bize bu konuda destek olan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’e, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’ne ve diğer sponsorlara da teşekkür ederiz” dedi. “Animasyon”, “Belgesel”, “Kurmaca” ve “Deneysel” dalında yarışan ve dereceye giren filmlerin yönetmenlerine ödülleri ise, 7 Kasım’da gerçekleştirilecek olan ödül töreninde verilecek.