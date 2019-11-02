18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi
ANKARA (AA) – Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneğince aile hekimliğiyle ilgili güncel gelişmelerin paylaşılması ve uzmanlar arasındaki iş birliğinin artırılması amacıyla "18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi" düzenlendi.
Çankaya'da bir otelde, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen kongrede, "Dinliyorum", "Konuşuyorum" ve "Yapıyorum" başlıklı oturumlarda sağlık alanındaki güncel gelişmeler ele alındı.
AA muhabirine kongreyi değerlendiren Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Toprak, programın oldukça verimli geçtiğini ve katılımcıların interaktif bir şekilde fikirlerini beyan etme imkanı bulduğunu ifade etti. Kongre kapsamında farklı konularda çalıştaylar düzenlenerek raporlar oluşturulduğunu söyleyen Toprak, bu raporları gelecek günlerde internet sitesinden yayınlanacağını belirtti.
Toprak, birinci basamaktaki sağlık hizmetlerini desteklemek için sevk zincirinin getirilmesi gerektiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:
"Şu an toplumda rahatsız olan herkes, rahatlıkla üçüncü basamaktaki bir üniversitenin kulak burun boğazına gidebiliyor. Ancak olması gereken o hastaların oraya bu kadar rahat gitmemesidir. Çünkü üçüncü basamak, zor hastaların, çözümlenememiş, kanser gibi tedaviye cevap verememiş ağır hastalıkların yeridir. Bunun için basamaklandırma sistemi getirilmesi gerekiyor. Çok kolay tespit edilip, tedavi edilecek bir hastalığın birinci basamakta tedavisi varken üçüncü basamağa gitmesi hastaneye maddi, manevi bir kayıptır. Bu sistemin dönüştürülmesi lazım bunun yerine basamaklandırma getirilmeli. Önce aile hekimine başvuracak, doktor gerekirse sevk edecek."
Acil servisin durumu ciddi ve ağır hastalar için olduğunu aktaran Prof. Dr. Toprak, buraya başvuran hastaların büyük bir çoğunluğunun acil vakalar olmadığını ifade etti. Toplumun sağlık yönünden bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:
"Hemen tanı konulacak rahatsızlıklar için acile gidilmesi, oradaki hastaların hakkını almaktır. Acildeki doktor, onunla ilgilenirken diğer bir acil hastayı atlayabilir. Oysa doktorun vaktini, emeğini öbürüne harcaması gerekiyor. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin nasıl sunulduğunu, ne zaman, nereye gidilmesi gerektiğini halkımıza öğretmek, gerçek hizmeti alabilecekleri yere yönlendirmek lazım. Durumu ağır olmayan hastaların, ilk olarak acil servisler yerine aile hekimlerine gitmeleri gerekiyor."
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18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi
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