19 Aralık 2017 hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Kütahya, Uşak, Mersin, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli ile gece saatlerinde Bilecik, Bolu, Kastamonu çevreleri ve Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 6 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, iç kesimlerde bu sabah saatlerinde güney yönlerden, öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 8
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9
İzmir: Parçalı bulutlu 13
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu 5
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 13
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