19 EKİM TÜRKİYE MUHTARLAR GÜNÜ

Başbakanlık Genelgesi ile her yıl 19 Ekim’in Muhtarlar Günü olarak kabul edilmesinin ardından Çumra’ da da Muhtarlar Günü’nün etkinlikleri yapıldı. Başbakanlık Genelgesi ile her yıl 19 Ekim’in Muhtarlar Günü olarak kabul edilmesinin ardından Çumra’ da da Muhtarlar Günü’nün etkinlikleri yapıldı. Dün Saat 10.00 ’da Hükümet Konağınının önünde çelenk konuldu. Ardından Çumra Muhtarlar Dernek Başkanı Ramazan Kılınç ile birlikte Çumra Şehitliği ziyaret edildi. Şehitlikten çıkıldıktan sonra program sona erdi.