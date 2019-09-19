19 Eylül Gaziler Günü
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'nin Bahşılı ve Yahşihan ilçelerinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bahşılı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Jandarma Uzman Çavuş Osman Yıldız, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Karaahmetli köyünde bulunan şehitlikte devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Kaymakam Ahmet Altun, Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin ve beraberindekilerle şehit Mikail Dönmez'in kabrini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.
– Yahşihan
Yahşihan Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Teğmen Ferhat Fırat, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Yahşihan Mezarlığı'nda devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Kaymakamı Fatih Yılmaz, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve beraberindekiler, şehit mezarlarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı.
Tören, özel bir restoranda şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemeğin ardından sona erdi.
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