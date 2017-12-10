2 genç kız bir anda alevler içinde kaldı
Doğum günü partisi az daha faciayla bitiyordu. İran’da bir doğum günü partisinde kutlama sırasında sıkılan köpüğün oluşturduğu esinti, mumların alevini büyüttü ve masa bir anda tutuştu. Alevler içinde kalan masa da 2 genç kızın saç ve kıyafetlerini tutuşturdu.
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