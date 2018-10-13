“2. Kayseri Kitap Fuarı” başladı
KAYSERİ (AA) – Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Kayseri Kitap Fuarı" okurlara kapısını açtı.
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan fuar, Türkiye'nin önde gelen yayınevlerini, yazar ve şairlerini ağırlıyor. Ücretsiz servislerin kaldırılacağı fuara, vatandaşların yanı sıra binlerce öğrenci ile öğretmenin katılması hedefleniyor.
Geri dönüşüm malzemesi getirene ücretsiz kitap hediye edilecek fuarda, ailelerin söyleşilere rahat katılabilmeleri ve stantları gezebilmeleri amacıyla da KAYMEK tarafından ücretsiz kreş hizmeti sunuluyor.
Söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinliklerinin düzenleneceği fuara, İlber Ortaylı, Ahmet Şimşirgil, Aşkım Kapışmak, Balçiçek İlter, Bekir Develi, Beşir Ayvazoğlu, Canan Karatay, Cansu Canan Özgen, Erdoğan Arıkan, Erem Şentürk, Erhan Afyoncu, Hülya Koçyiğit, İclal Aydın, Kahraman Tazeoğlu, Mehmet Metiner, Mete Yarar, Pelin Çift, Sibel Eraslan, Sinan Akyüz, Yavuz Bahadıroğlu, Yavuz Bülent Bakiler gibi önemli isimler katılacak.
Fuar 21 Ekim'e kadar açık kalacak.
-
Büyükelçiler Kapadokya'da buluştu
-
Erciyes Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni
-
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de
-
Kamyon ve kamyonet yüklü tır üst geçide çarptı
-
Başkentin satranç müzesi 3 yaşında
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.