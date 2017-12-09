200 yıllık çilehanenin sırrı çözüldü
Kahramanmaraş’ın düşman işgali esnasında milli mücadele kahramanlarına maddi ve manevi komutanlık yapan Şeyh Ali Sezai Kurtaran’ın kurtuluş mahallesindeki çilehanesinin sırrı çözüldü. Yaklaşık 200 yıllık çilehanede Ali Sezai Kurtaran, milli mücadele döneminde Kahramanmaraş’taki çeteleri ve aileleri bir çatı altında topladığını söyleyen Galibi Vakfı temsilcisi Enver Yanık, çilehanenin geçmişte ibadet amaçlı da kullanıldığını söyledi.
Yerin yaklaşık 5 metre altında bulunan çilehanenin, sıkıyönetim zamanlarında kapatıldığı ve kendilerinin yeniden açarak ibadet amaçlı kullandıklarını da söyleyen Yanık, “Burası bize Ali Sezai Efendi’nin oğlu tarafından bizlere gösterildi, bizde duvarını kırarak açtık ve yeniden restore ettik” diye konuştu.
Yanık, “Ali Sezai Efendi’nin külliyesinde yani Galibi Vakfı’nda şuan ki şeyhimiz Alil Yetmiş Şekerci tarafından insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Kıyafet, tüp, yemek ve okul zamanı da yüzlerce öğrencimize defter kalem dağıtıyoruz. Bu çilehanenin önemi çok büyük, bu çilehanede Darendeli Hulusi Efendi ile birlikte Ali Sezai Efendi’nin sohbet ettiğini de oğlu Halit Kurtaran’dan öğrenmiştik. Burasını zamanında kapatılmıştı. Biz duvarı kırarak kapısını açtık ve merdiven yaptık. Bu çilehanenin esas amacı izdivaya çekilme, yani Ali Sezai Efendi’nin, peygamber efendimiz yerin altında iken kendinin yerin üstünde olup ibadet yapması doğru olmadığı düşüncesiyle buraya yeri geldiğinde müritleriyle oturup muhabbet ve ibadet edermiş. Ali Sezai Efendi, Burada ya ibadet, ya zikir, ya da devlet işleriyle ilgili sohbetler yapardı. Çünkü Ali Sezai Efendi Kahramanmaraş’ın kurtuluş savaşında manevi komutanlık yapmış biridir. Aileleri ve çeteleri birleştirmiş, birleştirmiş, Ali Sezai Efendi burada manevi bir komutanımızdır” dedi.
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