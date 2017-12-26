2018 bayram tatilleri ne zaman? 2018 bayram tatilleri hangi günler?
Milyonlarca kişi 2018 yılındaki resmi tatilleri merak ediyordu. Çalışanları ve öğrenciyi ilgilendiren 2018 resmi tatiller takvimi belli oldu. Peki 2018 bayram tatilleri ne zaman? Tüm detayları sizin için derledik.
2018 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
2018 yılında hafta sonları ve resmi tatillerle birlikte toplam 116 gün izin gözüküyor;
YENİ YIL TATİLİ
1 Ocak Pazartesi gününe denk gelen yılbaşı, hafta sonu ile birleştirildiğinde çalışanların tatil saysısı üç güne çıkmış olacak.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ
Bayram tatili pazartesi gününe denk gelecek.
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ
Bayram cumartesi günü kutlanacak. İlaveten bir tatil yapılmayacak.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ
Ramazan Bayramı tatili 15 Haziran cuma günü başlayacak.
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ
Bayram pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ
2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018’de de Kurban Bayramı’nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı’nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı’nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ
Bayram perşembe günü kutlanacak. Cuma gününü tatil olarak ayarlayabilenler 4 gün tatil yapmış olacaklar.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ
Bayram pazartesi günü kutlanacak. Haftasonu ile birlikte üç gün tatil yapılmış olacak.
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