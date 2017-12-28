2018 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kayıt kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 Hac kayıt kura sonuçları..
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2018 yılı hac organizasyonu kapsamında, ilk defa kayıt yaptıracaklar, 21-29 Aralık tarihlerinde ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Peki hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekiliş tarihleri duyurusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak. Türkiye’den hacca gitmek için geçen yıl 335 bin kişi yeni kayıt yaptırmıştı. 2018 yılı için hac kura çekimine dair henüz net bir tarih açıklanmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu tarihin duyurulmasıyla hac kura çekim tarihini haberimizden öğrenebilirsiniz.
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HAC BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabilecek, yabancı uyrukluların başvuruları ise alınmayacak.Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup “Oda Tercihli Hac Konaklama” ve “Otel Konaklama” türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.
KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİ BAŞKANLIK YAPACAK
Önceki yıllarda kaydı olup 2017’de kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise aynı tarihler arasında Başkanlık tarafından otomatik yapılacak.
Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak.
KAYITLARINI DİYANETİN SİTESİNDEN SORGULAYABİLECEKLER
Başkanlık tarafından kaydı yenilenen hacı adayları arasında il ve ilçe, konaklama türü veya kura birlikteliklerinde değişiklik yapmak isteyenler, yine aynı tarihler arasında il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yapacak. Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını “http://hac.diyanet.gov.tr” internet sitesinden sorgulayabilecek
HAC KAYIT ÖDEMELERİ HANGİ BANKADAN YAPILACAK?
Kayıt için hacı adaylarından istenen tutar şu bankalar üzerinden yatırılabilecek; Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Halkbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, VakıfBank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım.
Kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere ön kayıt ücreti iade edilmeyecektir.
KAYIT SONRASI BELGE TESLİM ETMEYENLERİN MÜRACAATI KABUL EDİLMEYECEK
Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kuraya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir.
GEÇTİĞİMİZ YIL KAYIT YAPTIRANLAR YENİLEME YAPACAK
2017 yılı hac kurasına katılıp hacca gidemeyenlerin kayıtları 21 Aralık 2017 tarihinde Başkanlıkça yenilenecektir.
Kaydı yenilenenlerden; geçmiş yıllarda yapmış oldukları il, ilçe ve kuraya birlikte gireceği kişilerde, hac konaklama tercihlerinde, adres ve cep telefonu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatlarından vaz geçenler 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında Müftülüklere başvurarak gerekli değişiklikleri yapabileceklerdir.
Önceki yıllarda ön kayıtları bulunanlardan, 2017 yılında kayıtlarını yenilememeleri sebebiyle hac kurasına katılamayanların, 2018 yılı hac kurasına dahil olabilmeleri için ilgili bankalara 20.-TL ön kayıt ücreti yatırmaları halinde kayıtları önceki kura kat sayıları dikkate alınarak güncellenecektir.
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