2018’İN VERGİ, CEZA VE HARÇLARA YAPILAN ZAM BELLİ OLDU

Vergi, harçlar ve cezalar 2018’de yüzde 14,47 artacak. Motorlu taşıt vergisinden, pasaporta, ehliyetten, trafik cezalarına kadar birçok kalemde artış yaşanacak.

Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını, TÜİK’in Yİ-ÜFE’sine göre açıklayan Maliye Bakanlığı’nın, 2018 yılında esas alınacak oranı da bu ay ilan etmesi bekleniyor. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Ayrıca hükümete, Yİ-ÜFE oranının yüzde 50 üzerinde vergi zammı yetkisi tanınmış durumda.

Cep telefonları, sabit telefonlar, emlak, çöp vergileri, trafik cezaları, pasaport, ehliyet ve noter harçları gibi bir çok vergi ve harç yüzde yüzde 14,47 oranında zamlanacak. Ancak hükümet bu oranı yüzde 50 artırma yetkisini kullanırsa; zam oranı yüzde 21,7’ye çıkacak.

2017 için vergi, ceza ve harçlarda artış oranı yüzde 3,83 iken 2018’de bu oran yüzde 14.47 ile rekor kıracak. Hükümet kanunun verdiği yüzde 50 artış yetkisini kullanırsa, zam oranı yüzde 14,47 değil yüzde 21,7’ye çıkacak.

Vergi Usul Kanunu’na göre her yıl vergi, harç ve cezalar Ekim ayında açıklanan 12 aylık Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) esas alındığı yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarına göre Ekim ayında 12 aylık ÜFE artışı yüzde 14,47 oldu.

Geçen yıl ÜFE artışı yüzde 3.83 iken, bu yıl yüzde 14.47 ile ÜFE de TÜFE gibi rekor kırdı.

Eğer hükümet, yeniden değerleme oranını ÜFE artışı kadar belirlerse, 1 Ocak’tan itibaren uygulanacak vergi, ceza ve harçlar şöyle olacak:

Cep telefonlarından alınan Özel iletişim vergisi;

47,7 liradan 54,6 liraya

6 aylık pasaport harcı;

115,9 liradan 132,7 liraya

1 yıllık pasaport harcı;

169,5 liradan 194 liraya

3 yıldan fazla süreli pasaport harcı

553,4 liradan 633 liraya çıkacak.

KIRMIZI IŞIK VE HIZ SINIRINI AŞANA 236 LİRA CEZA

B sınıfı ehliyet harcı 418,3 liradan 479 liraya

Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 206,5 liradan 236,4 liraya yükselecek.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 1000 LİRA!

Alkollü araç kullananlara ise ilk yakalanmalarında uygulanan 876 liralık ceza bin lira olacak.

İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalananların cezası bin 99 liradan bin 258 liraya yükselecek.

EMNİYET KEMERİ TAKMAMA CEZASI…

Emniyet kemeri takmayanlara 96.5 lira yerine 110,5 lira ceza kesilecek.

GÜRÜLTÜSÜYLE KOMŞUSUNU RAHATSIZ EDEN YANACAK!

Halka açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere uygulanacak para cezası 203 liradan 232,4 liraya çıkacak.

Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde, ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturan konutlar için ceza 843 liradan 965 liraya yükselecek.

HÜKÜMET YETKİSİNİ KULLANIRSA ZAM %22’YE YAKLAŞACAK!

Cep telefonları, sabit telefonlar, emlak, çöp vergileri, trafik cezaları, pasaport, ehliyet ve noter harçları gibi bir çok vergi ve harç yüzde yüzde 14,47 oranında zamlanacak. Ancak hükümet bu oranı yüzde 50 artırma yetkisini kullanırsa; zam oranı yüzde 21,7’ye çıkacak.