2018in zamlı trafik cezaları

Trafik cezaları 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde trafik cezaları yüzde 14,47 artacak. Trafik cezaları 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 14,47 zamlı olacak. Buna göre, en düşük ceza 85,5 lira ile mevcut kapasitesi üzerinde yolcu alan ticari araç sürücülerine, en yüksek ceza ise 17 bin 65 lira ile yetkisi olmamasına rağmen plaka basanlar için kesilecek.