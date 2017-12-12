22 bin 987 polis ihraç edildi
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, “17-25 kumpası sonrası FETÖ ile irtibatı veya iltisakı tespit edilen 22 bin 987 teşkilat mensubu meslekten ihraç edilmiş; resen emekli, emekli veya istifa gibi nedenlerle meslekten ayrılan personelden bin 393’ünün rütbe unvan ve bunlardan doğan hakları geri alınmıştır” dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü Tefti Kurulu Eğitim Açılı Semineri gerçekleşti. PEKOM Merter Polis evinde gerçekleşen seminerde konuşan Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, FETÖ’dan ihraç edilen emniyet mensubunun sayısını açıkladı.
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22 bin 987 polis ihraç edildi
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