24 aylık Olcayto beşiğindeki yatağına takla atarak yatıyor
Kent merkezinde yaşayan Murat-Elif Arısoy çiftinin 24 aylık bebekleri Olcayto Arısoy yaptığı yaramazlıklarla görenleri kahkahalara boğuyor. Henüz 2,5 yaşında dahi olmamasına rağmen minik Olcayto yaptığı hareketler ile adeta akrobatlara taş çıkartıyor. Küçük çocuk beşiklerinin korkuluklarına tırmanıp ardından gülücükler eşliğinde takla atarak yatağına zıplıyor. Bu hareketleri yaparken de hayli dikkatli olduğu ve kendi güvenliğini aldığı gözlerden kaçmıyor. Yatağına ters takla ile zıplayan Olcayto ardından ise bir süre yine yüzünde bir gülümseme ile hareketsiz bir şekilde yatıyor. Olcayto’nun bunu oyundan ziyade genelde uyku zamanlarında yaptığı ve aile üyelerinin gözetimi altında yapması ise yaşına rağmen söz dinlediğini de gösteriyor.
Öte yandan, şirin çocuğun çekilen bir başka görüntüsünde ise evde aile üyeleri ile saklambaç oynarken kanepenin altına saklandığı, sobelendiğinde ise yine yüzündeki o şirin gülümseme ile çıkmamakta direttiği görülüyor. Minik Olcayto’nunun bu halini görenler ise “maşallah, Allah nazarlardan saklasın” demekten kendini alıkoyamıyor.
Gökten Ceylan
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