24. Ermenek Kültür, Sanat ve Sıla Festivali
KARAMAN (AA) – 24. Ermenek Kültür Sanat ve Sıla Festivali devam ediyor.
Festivalin bugünkü kısmında düzenlenen doğa yürüyüşü Belediye Konukevi yanından başlayarak, Kebenbaşı mevkisinde sona erdi. Tolmedrese de yapılan yemek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Yöresel ürünlerin sergilendiği belediye çadırında ise 500 kişilik deli batırık yemeği yapılarak gelen katılımcılara ikram edildi.
3 kadının 25 kilo ince bulgur, 20 kilo domates, 10 kilo soğan ve çeşitli baharatlarla hazırladığı deli batırık yarım saat içerisinde tükendi.
Festival gece yapılacak halk konseri ile sona erecek.
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