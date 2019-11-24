24 Kasım Öğretmenler Günü
KONYA (AA) – Konya'da Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıt Meydanı'nda düzenlenen tören, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı.
Diğer kurum ve kuruluşların da anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Selçuklu Kongre Merkezi'nde devam eden programda İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, yaptığı konuşmada öğretmenliğin önemine dikkati çekti.
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da burada yaptığı konuşmada, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurguladı.
Vali Toprak, konuşmada yaptığı sırada, bir öğretmenin karşısında bacak bacak üstüne atarak oturduğunu fark etti. Bunun üzerine Toprak, öğretmene tepki göstererek, uyardı.
Karşısında oturan öğretmene "Sen öğretmen misin birader? ifadesini kullanan Vali Toprak, şöyle dedi:
"Öğretmen gibi otur da görelim. Yani böyle güzel duygularla geliyoruz, güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz. Ayağını dikerek valinin karşısında oturmak değil… Bu kadar eğitim ordusunu, geliyorsun burada rencide ediyorsun. Beni değil yani arkadaşlarını rencide ediyorsun. Bana göre hava hoş. Biz hala ilkokul öğretmenimizin bize söylediği, onun bize öğrettiği örnek hareketlerle hayatımızı devam ettiriyoruz. Böyle öğretmenler görmek istiyoruz. Yalan mı arkadaşlar? Yalansa yalan deyin. Benim kafamda hala canlı olarak 1972 yılında Hüsnü Doğru denilen öğretmen, örnek adam olarak bir tiyatro gibi duruyor. Öleli de 20 sene oldu rahmetlinin. Böyle öğretmenleri istiyoruz ve özlüyoruz."
Salondaki katılımcıların da Vali Toprak'ı alkışlarıyla desteklediği görüldü.
Vali Toprak'ın konuşmasının ardından aday öğretmenler, yemin etti.
Daha sonra, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereye giren öğrencilere ödüller verildi.
Program, tiyatro gösterisiyle son buldu.
-
24 Kasım Öğretmenler Günü
-
Eskişehirspor'da başkanlığa Mustafa Akgören seçildi
-
Öğrenciler başkentte robotlarını yarıştırdı
-
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
-
BBP Kayseri İl Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı
-
Eskişehir'de erkekler kadına şiddete dikkati çekmek için yürüdü
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.