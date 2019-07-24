24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
YOZGAT (AA) – Sorgun'da hizmet veren sivil toplum kuruluşları başkanları ve yönetim kurulu üyeleri 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yerel basını ziyaret etti.
Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan ziyarette yaptığı açıklamada, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 111'inci yıl dönümü nedeniyle, ilçede görev yapan yerel ve ulusal tüm basın mensuplarını ziyaret ettiklerini ifade etti.
Milletin sesi ve vicdanı olan gazetecilik mesleğinin teknolojik gelişmelerle birlikte farklı boyutlar kazandığını belirten Arslan, gazeteciliğin zaman kavramı gözetmeden icra edilen zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu söyledi.
Basının farklı görüşlerin seslendirilmesine imkan sağlamak, aksaklıkları dile getirmek ve toplumsal bilinci güçlendirmek gibi önemli bir işleve sahip olduğunu dile getiren Arslan, "Yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan ulusal ve yerel basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum. Bu düşüncelerle ilimizde faaliyet yürüten yerel basın çalışanları başta olmak üzere bütün basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu
Ziyarete Esnaf Sanatkarlar Oda Başkanı Erdal Kaygusuz, Şoförler Odası Başkanı İsmail Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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