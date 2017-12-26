26 Aralık 2017 yurtta hava durumu |Meteoroloji’den buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 8
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 15
Adana: Parçalı ve az bulutlu 17
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın(Salı) sabah saatlerinde sisli ve puslu 15
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