29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROĞRAMI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94’üncü yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de törenle kutlanacak. Bugün saat 13.00’da protokol sırasına göre Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının Hükümet Konağı önündeki Atatürk Büstüne çelenk sunma töreniyle başlayacak olan program, 29 Ekim 2017 Pazar günüde devam edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94’üncü yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de törenle kutlanacak. Bugün saat 13.00’da protokol sırasına göre Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının Hükümet Konağı önündeki Atatürk Büstüne çelenk sunma töreniyle başlayacak olan program, 29 Ekim 2017 Pazar günüde devam edecek. 29 Ekim Pazar günü Hükümet konağında saat 09.20’de İlçe Kaymakamı Hüseyin ECE, Bayram tebriklerini kabul edecek. Cumhuriyet Bayramı 94.Yıl Kutlama Töreni, 29 Ekim 2017 Pazar günü saat 10.00’da Saliha Onbaşı Ortaokulunda yapılacak. Törene tüm kamu kurum ve kuruluşları, ilçe merkezindeki okulların yöneticileri, ilçe merkezindeki ortaokul ve liselerden bayrak ve flamalarıyla birlikte 3’er öğretmen eşliğinde 30’kişilik öğrenci grubu ile katılacak. Havanın yağışlı olması durumunda tören aynı saatte Belediye düğün salonunda yapılacak.
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