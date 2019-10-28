29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'nin Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Yahşihan Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma törenine, Kaymakam Fatih Yılmaz, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Mühimmat Ana Depo Komutanı Bakım Albay Lütfü Önder Balkan, kurumlarının müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
– Bahşılı
Bahşılı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Kaymakam Ahmet Altun, Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, kurumlarının müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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